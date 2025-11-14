Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |16:18 WIB
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
Viral Satu-Satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah. (Foto: Tiktok heyiniidd)
JAKARTA - Viral seorang mahasiswi cantik memberikan toga dan sertifikat kepada tiga kakaknya. Mahasiswi ini memberikan hal paling berharga di momen spesialnya sebagai ucapan terima kasih.

Hal itu dilakukan karena berkat biaya kakak-kakaknya, ia bisa mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. "Halo bess, ini kakakku, mereka hebat banget, mereka bisa loh jagain aku selama ibu bapak nggak ada," ujarnya, seperti dikutip dari akun heyiniidd, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa ia ditinggal sang ibu dan menyandang status piatu saat usianya 5 tahun. Sementara sang bapak meninggal dunia saat ia sedang berjuang di bangku kuliah.

"Meskipun mereka tidak pernah duduk di bangku perkuliahan, tapi hari ini mereka merasakan menggunakan gordon, membawa ijazah sarjana, dan memakai toga ????????," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan isi hati kepada kedua orang tuanya seolah kehadiran mereka ada di dunia nyata.

"Bapak Ibu, meskipun yang kuliah hanya aku, tapi Mbak Nanik, Mbak Nita, Mas Aris ikut merasakan apa yang aku rasakan. Terima kasih ????," ungkapnya haru.

Konten berdurasi 52 detik itu pun langsung membuat netizen membanjiri kolom komentar.

 

