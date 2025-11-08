Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi

JAKARTA - Daftar jurusan tersepi tapi punya prospek kerja tinggi. Beberapa jurusan ini termasuk sepi peminat di setiap pendaftaran tahun ajaran baru.

Umumnya, jurusan ini dianggap memiliki materi yang sulit. Hal ini sangat disayangkan, sebab lulusan dari jurusan ini memiliki peluang kerja yang menjanjikan.



Berikut adalah jurusan tersepi tapi punya prospek kerja tinggi.

Jurusan Teknik Geologi

Banyak yang mengira jurusan ini berat karena penuh dengan praktik dan analisis teknis. Padahal, di era eksplorasi sumber daya alam seperti sekarang, lulusan Teknik Geologi justru sangat dibutuhkan di berbagai sektor.

Beberapa prospek karier bagi lulusan Teknik Geologi antara lain:

Ahli eksplorasi tambang

Geolog migas

Konsultan geoteknik

Spesialis mitigasi bencana

Peneliti geologi di lembaga riset

Jurusan Astronomi

Meski terbilang jarang diminati karena dianggap teoritis dan hanya tersedia di beberapa universitas, peluang karier di bidang ini terus berkembang. Apalagi di era modern, kebutuhan akan ahli pengamatan langit dan data astrofisika semakin meningkat.