Ini Pendidikan Ignasius Jonan, Mantan Dirut KAI yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana

JAKARTA – Nama Ignasius Jonan, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sekaligus eks Menteri Perhubungan, kembali menjadi perhatian publik setelah dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta.

Selain Jonan, Presiden Prabowo juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan yang sama.

Riwayat Pendidikan Ignasius Jonan

Mengutip laman resmi United Tractors, Ignasius Jonan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga, Surabaya, dan meraih gelar Doktorandus Akuntansi. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di The Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University), Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Arts dalam bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 25 April 2025, Jonan diangkat sebagai Komisaris Independen perusahaan tersebut.

Perjalanan Karier

Jonan memiliki rekam jejak panjang di dunia korporasi maupun pemerintahan. Saat ini, ia masih aktif menjabat sebagai:

Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk,

Ketua sekaligus Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk, dan

Ketua Marsh Indonesia.

Sebelumnya, Jonan pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain:

Direktur Citigroup Private Equity (1999–2001),

Chief Executive Officer PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001–2006),

Managing Director Citigroup Investment Banking (2006–2008),

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (2009–2014),

Menteri Perhubungan RI (2014–2016), serta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2016–2019).

Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Dalam keterangannya, Ignasius Jonan menjelaskan bahwa kedatangannya ke Istana hanya untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait program-program pemerintah yang tengah dijalankan Presiden Prabowo.