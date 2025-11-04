Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Ignasius Jonan, Mantan Dirut KAI yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |19:21 WIB
Ini Pendidikan Ignasius Jonan, Mantan Dirut KAI yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana
Ini Pendidikan Ignasius Jonan, Mantan Dirut KAI yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana (Foto: United Tractors)
A
A
A

JAKARTA – Nama Ignasius Jonan, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sekaligus eks Menteri Perhubungan, kembali menjadi perhatian publik setelah dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta.

Selain Jonan, Presiden Prabowo juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan yang sama.

Riwayat Pendidikan Ignasius Jonan

Mengutip laman resmi United Tractors, Ignasius Jonan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga, Surabaya, dan meraih gelar Doktorandus Akuntansi. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di The Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University), Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Arts dalam bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 25 April 2025, Jonan diangkat sebagai Komisaris Independen perusahaan tersebut.

Perjalanan Karier

Jonan memiliki rekam jejak panjang di dunia korporasi maupun pemerintahan. Saat ini, ia masih aktif menjabat sebagai:

  • Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk,
  • Ketua sekaligus Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk, dan
  • Ketua Marsh Indonesia.

Sebelumnya, Jonan pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain:

  • Direktur Citigroup Private Equity (1999–2001),
  • Chief Executive Officer PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001–2006),
  • Managing Director Citigroup Investment Banking (2006–2008),
  • Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (2009–2014),
  • Menteri Perhubungan RI (2014–2016), serta
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2016–2019).

Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Dalam keterangannya, Ignasius Jonan menjelaskan bahwa kedatangannya ke Istana hanya untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait program-program pemerintah yang tengah dijalankan Presiden Prabowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728/roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement