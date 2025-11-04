Kampus Mulai Jajaki Penerapan Ijazah Digital

JAKARTA – Perguruan tinggi di Indonesia mulai bergerak menuju transformasi digital dengan menjajaki penerapan ijazah digital. Salah satu yang sudah memulainya adalah Telkom University, melalui kerja sama dengan Peruri dalam program Kampus Berdampak serta hilirisasi Aplikasi Ijazah Digital.

Kolaborasi ini membahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengembangan talenta digital hingga penerapan sistem ijazah digital yang lebih aman, efisien, dan terpercaya. Sinergi antara dunia akademik dan korporasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi tata kelola data pendidikan sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan tinggi.

Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, menekankan pentingnya membangun budaya keamanan digital yang berlandaskan kepercayaan dan integritas.

“Budaya keamanan digital harus tumbuh dari kepercayaan. Melalui kerja sama seperti ini, kita tidak hanya membangun sistem, tapi juga menyiapkan generasi yang memahami pentingnya menjaga integritas data dan keaslian identitas di era digital,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Telkom University, Dr. Parman Sukarno, S.T., M.Sc., Ph.D., menilai kerja sama dengan Peruri merupakan langkah strategis untuk memastikan teknologi kampus sejalan dengan kebutuhan industri nasional.