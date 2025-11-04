Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |17:23 WIB
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bonus demografi dan pembangunan desa disebut menjadi dua faktor kunci agar Indonesia mampu melesat menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya sekaligus Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam orasi ilmiahnya bertema “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam pidatonya, Tito mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2040, berada di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data World Bank dan McKinsey, Indonesia diproyeksikan mampu keluar dari middle income trap dan masuk ke kategori negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Menurut Tito, ada empat modal utama yang menjadi kekuatan bangsa, yaitu bonus demografi, luas wilayah, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi geografis strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika kualitas sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan secara serius.

“Kunci utamanya adalah SDM produktif. Saat saya kuliah di Singapura, saya melihat langsung bagaimana negara tanpa sumber daya alam bisa maju karena rakyatnya dididik dengan baik,” ujar Tito, Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan sosial. Menurutnya, desa yang berkembang akan mampu menekan ketimpangan wilayah sekaligus mengurangi arus urbanisasi yang berlebihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746/kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672/kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184478/cuci_tangan-98Rt_large.jpg
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183627/jurusan-dFwP_large.jpg
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182333/kampus-lQvh_large.jpg
Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182302/jurusan-Cs1y_large.jpg
Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement