HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Perbedaan Unhan dengan IPDN?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |14:34 WIB
Apa Perbedaan Unhan dengan IPDN?
Apa Perbedaan Unhan dengan IPDN? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apa perbedaan Unhan dengan IPDN? Universitas Pertahanan (Unhan) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan dua perguruan tinggi yang memiliki fokus keilmuan berbeda.

Unhan berfokus pada ilmu pertahanan dan keamanan, dengan lulusan yang akan menjadi perwira TNI. Sedangkan IPDN berfokus pada ilmu pemerintahan dan kepemimpinan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut rincian perbedaan antara Unhan dan IPDN:

Unhan

  • Fokus Pendidikan: Ilmu pertahanan, keamanan, dan militer
  • Program Studi: Strategi Perang Semesta, Manajemen Pertahanan, Keamanan Maritim, Kedokteran Militer, dan Teknologi Pertahanan
  • Status Lulusan: Perwira TNI (melalui program ikatan dinas khusus)
  • Jaminan Kerja: Sebagai perwira TNI
  • Bidang Ilmu: Lebih mengarah pada bidang militer, teknik, dan sains pertahanan
  • Sistem Akademik: Mengikuti standar perguruan tinggi nasional, dengan kurikulum dan SKS seperti universitas pada umumnya

IPDN

  • Fokus Pendidikan: Ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan kepemimpinan sipil
  • Program Studi: Ilmu Politik, Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Kebijakan Publik
  • Status Lulusan: ASN di lingkungan pemerintah daerah (melalui program ikatan dinas)
  • Jaminan Kerja: Sebagai ASN di pemerintah daerah
  • Bidang Ilmu: Lebih mengarah pada bidang sosial, politik, dan administrasi publik
  • Sistem Akademik: Mengadopsi sistem vokasi dengan porsi praktik yang lebih dominan

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita edukasi lainnya
