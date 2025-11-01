Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus

JAKARTA - Viral kasus perselingkuhan Julia Prastini dijadikan bahan penelitian kampus. Siapa sangka, viralnya perselingkuhan Julia Prastini alias Jule dengan Safrie dijadikan bahan penelitian oleh mahasiswa.

Sebuah foto bahan presentasi mahasiswa mengenai sebuah studi kasus beredar di media sosial. Uniknya, tema yang diangkat adalah kasus perselingkuhan Jule.

Berikut adalah isi slide presentasi yang ditampilkan:

Studi Kasus:

Kasus Perselingkuhan Jule dan Fenomena Cancel Culture di Media Sosial

Kasus perselingkuhan Jule menjadi heboh di media sosial setelah beredar sejumlah foto yang memperlihatkan kedekatannya dengan orang lain. Penyebaran foto tersebut memicu reaksi keras dari publik dan menjadikan masalah pribadi Jule sebagai bahan perbincangan luas.