EDUKASI SEKOLAH

Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |08:06 WIB
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Wonosobo menjadi sorotan publik setelah tertangkap basah makan bersama pria yang ternyata sudah beristri. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah ke akun TikTok @diniandriani936, tampak istri sah bersama anaknya mendatangi pasangan tersebut saat sedang makan di sebuah kafe. Keduanya pun dihadang ketika hendak meninggalkan tempat.

“Sudah punya suami, guru SD di Wonosobo diduga selingkuh sama suami orang!” teriak sang istri dengan nada emosi.

Peristiwa itu sontak menjadi tontonan para pengunjung kafe. Video yang dibagikan pada Selasa (28/10/2025) tersebut telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan menuai beragam reaksi warganet.

Banyak netizen mengecam tindakan guru tersebut, bahkan ada yang menyarankan agar istri sah melaporkannya ke Dinas Pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
