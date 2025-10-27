Viral! Istri Sah Kirim Karangan Bunga ke Wisuda Pelakor

Senin, 27 Oktober 2025 |14:23 WIB

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan aksi seorang istri sah yang mengirimkan karangan bunga ke acara wisuda selingkuhan suaminya. Ucapan dalam papan bunga itu sukses mencuri perhatian publik karena bernada sindiran tajam.

Dalam karangan bunga tersebut tertulis:

“Selamat Wisuda Dokter Gatal.”

Unggahan video momen ini beredar luas di media sosial pada Senin (27/10/2025). Diduga, perempuan yang disebut sebagai pelakor tersebut tengah menjalani prosesi wisuda profesi dokter.

Nama yang tertulis dalam karangan bunga ialah Sarah Wanda Nainggolan. Tak hanya satu, sang istri dikabarkan mengirim dua papan bunga sekaligus berukuran besar dan memajangnya di pinggir jalan dekat lokasi wisuda.

Ucapan di papan bunga lainnya bahkan lebih pedas lagi:

“Turut berduka cita atas meninggalnya akhlak dan moral dokter Sarah Wanda Nainggolan, pelakor yang sudah mau diajak tidur sama suami orang di saat istrinya mengurus anak bayinya. Enggak perlu dihina, kau sudah terhina.”