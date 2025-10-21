Viral Video Calista Amore Manurung, Calon Dokter Mahasiswi Unud Akhirnya Muncul ke Publik dan Minta Maaf

Viral Video Calista Amore Manurung, Calon Dokter Mahasiswi Unud Akhirnya Muncul ke Publik dan Minta Maaf (Foto: TikTok)

JAKARTA – Viral video Calista Amore Manurung, calon dokter mahasiswi Universitas Udayana (Unud), akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan permohonan maaf. Calista meminta maaf atas perilaku nir empatinya terhadap kematian Timothy Anugerah.

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan saya. Saya menyadari bahwa tindakan nir empati yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun,” kata Calista dalam video yang beredar di media sosial, Selasa (21/10/2025).

“Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Timothy,” ucapnya.

Calista Amore Manurung merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang kini sedang menjalani koas di RSUP Prof. Ngoerah, Bali. Namanya menjadi sorotan publik setelah terseret dalam kasus dugaan perundungan terkait kematian Timothy.

Isi chat Calista yang dianggap mengejek peristiwa tersebut membuat warganet geram. Adapun isi chat yang diduga ditulis oleh Calista Amore berbunyi: