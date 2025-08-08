Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Azizah Salsha, Ternyata Sempat Tercatat sebagai Mahasiswa Hukum Trisakti

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |21:06 WIB
Riwayat Pendidikan Azizah Salsha, Ternyata Sempat Tercatat sebagai Mahasiswa Hukum Trisakti
Riwayat Pendidikan Azizah Salsha, Ternyata Sempat Tercatat Sebagai Mahasiswa Hukum Trisakti (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Azizah Salsha, ternyata sempat tercatat sebagai mahasiswa hukum Trisakti. Nama Azizah Salsha, yang dikenal sebagai istri pesepak bola Pratama Arhan, belakangan ini menjadi sorotan publik.

Di tengah sorotan ini, banyak yang penasaran dengan latar belakang sosok yang akrab disapa Zize ini, terutama riwayat pendidikannya. Tak banyak yang tahu, di balik popularitasnya sebagai selebriti media sosial dengan gaya hidup trendi, Azizah Salsha ternyata pernah tercatat sebagai mahasiswa di sebuah universitas ternama.

Pendidikan Formal Dari SMA Al Azhar BSD hingga Universitas Trisakti

Azizah Salsha atau Nurul Azizah Rosiade lahir pada 3 Maret 2003, dan merupakan putri dari seorang pengusaha sekaligus politisi berpengaruh, Andre Rosiade. Ia menempuh pendidikan menengah atas di SMA Al Azhar BSD, sebuah sekolah swasta ternama di Jabodetabek. Sekolah ini dikenal tidak hanya karena meluluskan banyak siswa pintar, tetapi juga karena banyak selebgram yang bersekolah di sana.

azizah salsha dan pratama arhan

Setelah lulus SMA, Azizah melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), nama Nurul Azizah Rosiade sempat tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Trisakti. Ia mengambil program studi Ilmu Hukum untuk jenjang sarjana (S-1) dan tercatat masuk pada tahun akademik 2021/2022.

Namun, status kemahasiswaannya saat ini tercatat nonaktif. Hingga semester 5, ia baru menyelesaikan 47 SKS dan sudah nonaktif sebagai mahasiswa selama setahun.

 

Halaman:
1 2

