HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor MNC University Jadi Penguji Tamu Sidang Tesis di Universitas Trisakti

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |10:45 WIB
Rektor MNC University Jadi Penguji Tamu Sidang Tesis di Universitas Trisakti
Rektor MNC University Jadi Penguji Tamu Sidang Tesis di Universitas Trisakti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama, S.Sn., M.M., M.Ds., berpartisipasi sebagai dosen penguji tamu dalam kegiatan Sidang Akhir Tesis Program Magister Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Trisakti/. Kegiatan akademik ini digelar selama dua hari, Jumat–Sabtu, 1–2 Agustus 2025 di Ruang Magister Desain, Gedung O Lantai 1, Kampus A Universitas Trisakti, Jakarta.

Sebanyak 15 mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian tesis yang mengangkat berbagai isu strategis dalam dunia desain produk, mulai dari inovasi berbasis kearifan lokal, pendekatan desain berkelanjutan, hingga integrasi teknologi dalam desain visual. Kehadiran Dr. Dendi sebagai penguji tamu merupakan bentuk nyata kontribusi antar institusi pendidikan tinggi untuk saling memperkuat kualitas akademik di tingkat magister.

“Saya merasa terhormat bisa berkontribusi dalam sidang ini. Forum ilmiah seperti ini penting bukan hanya untuk menjaga standar akademik, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan antara kampus, sekaligus memperluas perspektif lintas institusi,” ujar Dr. Dendi, Sabtu (2/8/2025).

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antarkampus seperti ini perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mencetak lulusan yang adaptif terhadap dinamika industri dan sosial.

 

