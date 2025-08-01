5 Kampus Top yang Lulusannya Dapat Gaji Tertinggi di Amerika Serikat

JAKARTA - Lima kampus top yang lulusannya dapat gaji tertinggi di Amerika Serikat. AS memang dikenal sebagai negara dengan banyak kampus top dunia.

Tidak hanya kualitas pendidikannya yang terjamin, para lulusannya pun kerap kali langsung meraih posisi cemerlang di dunia kerja dengan bayaran fantastis.

Berikut adalah kampus top yang lulusannya dapat gaji tertinggi di Amerika Serikat.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Terletak di Cambridge, Massachusetts, MIT menjadi langganan utama kampus dengan lulusan bergaji tinggi. Lulusan baru (fresh graduate) dari MIT rata-rata bisa mengantongi gaji tahunan sebesar USD98.100 atau setara dengan Rp1,6 miliar.

Bahkan, mereka yang memasuki tahapan karier menengah bisa mendapatkan hingga USD173.700 per tahun, atau setara Rp2,8 miliar. MIT dikenal sebagai pusat inovasi teknologi dan sains yang alumninya banyak bekerja di perusahaan raksasa global.

2. Stanford University

Berlokasi di Silicon Valley, California, lulusan Stanford University tak kalah bersinar. Gaji rata-rata fresh graduate-nya sekitar USD92.400 per tahun atau setara dengan Rp1,5 miliar. Dan untuk mid career bisa tembus USD173.700 atau setara dengan Rp2,8 miliar. Tak heran jika kampus ini menjadi incaran otak-otak cemerlang dari seluruh dunia yang ingin sukses di bidang teknologi dan bisnis.

3. United States Naval Academy (USNA)

USNA di Annapolis, Maryland, memang tidak sepopuler Harvard atau MIT di kalangan pelajar Indonesia. Namun, kampus militer ini justru mampu menghasilkan lulusan dengan penghasilan tinggi, yakni USD90.800 atau setara Rp1,4 miliar per tahun untuk lulusan baru, dan USD169.000 atau setara Rp2,7 miliar untuk level menengah. Atmosfer disiplin dan militansi tinggi membuat para alumninya sangat dibutuhkan di institusi pemerintahan maupun swasta kelas dunia.