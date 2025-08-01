Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Mahasiswa Non Muslim Diminta Bocil Mengajar Ngaji saat KKN, Netizen: Disuruh Login Kak

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:16 WIB
Viral Mahasiswa Non Muslim Diminta Bocil Mengajar Ngaji saat KKN, Netizen: Disuruh Login Kak
Viral Mahasiswa Non Muslim Diminta Bocil Mengajar Ngaji saat KKN, Netizen: Disuruh Login Kak (Foto: TikTok)
JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan pengalaman unik seorang mahasiswa yang sedang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa tersebut diminta oleh anak-anak desa untuk mengajar mengaji, padahal ia merupakan seorang non-muslim.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @beteng.beraksi. Dalam tayangan berdurasi singkat itu menampilkan ekspresi bingung dan canggung dari mahasiswa tersebut. Ia mengaku tidak bisa mengajar mengaji, karena ia beragama non-muslim.

Mahasiswa yang sedang melakukan KKN ini adalah para mahasiswa dari UPN Veteran Yogyakarta yang melakukan KKN di Dusun Beteng, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

Mahasiswa

Sebelumnya, mahasiswa tersebut juga sudah menawarkan ke anak-anak desa untuk diajarkan oleh mahasiswa yang lain, namun anak itu menolaknya. Meski sempat bingung dengan permintaan tersebut, mahasiswa itu tidak langsung menolak dengan keras.

Kejadian ini menuai beragam reaksi dari netizen, tak sedikit pula yang melihat sisi positif dari peristiwa tersebut sebagai wujud toleransi dan keharmonisan antarumat beragama.

Ini menjadi pengingat bahwa toleransi bukan hanya tentang perbedaan, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan bijak. Momen ini membuktikan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk saling memahami. Justru dari perbedaan, masyarakat bisa belajar lebih dalam tentang nilai-nilai kebersamaan yang menjadi kekuatan Indonesia.

 

