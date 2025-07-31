Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Termuda Kedua di Indonesia

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |16:18 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Termuda Kedua di Indonesia
Ini Riwayat Pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Termuda Kedua di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri termuda kedua di Indonesia. Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Listyo Sigit menempuh pendidikan di beberapa lembaga pendidikan kepolisian, antara lain PTIK (1998), Sespim (2006), program S2 STIK-PTIK (2008), dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2017.

Dalam perjalanan kariernya, ia pernah ditugaskan di berbagai wilayah dan satuan. Pada 2009 menjabat sebagai Kapolres Pati, dilanjutkan menjadi Wakapolrestabes Semarang (2010), dan Kapolresta Surakarta (2011). Pada tahun 2012 ia dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Pada 2014, ia ditugaskan sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, ia diangkat sebagai Kapolda Banten (2016), Kadiv Propam Polri (2018), dan Kabareskrim Polri (2019). Pada 27 Januari 2021, ia resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294/deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179/gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071/jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632/m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement