Ini Riwayat Pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Termuda Kedua di Indonesia

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri termuda kedua di Indonesia. Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Listyo Sigit menempuh pendidikan di beberapa lembaga pendidikan kepolisian, antara lain PTIK (1998), Sespim (2006), program S2 STIK-PTIK (2008), dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2017.

Dalam perjalanan kariernya, ia pernah ditugaskan di berbagai wilayah dan satuan. Pada 2009 menjabat sebagai Kapolres Pati, dilanjutkan menjadi Wakapolrestabes Semarang (2010), dan Kapolresta Surakarta (2011). Pada tahun 2012 ia dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Pada 2014, ia ditugaskan sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, ia diangkat sebagai Kapolda Banten (2016), Kadiv Propam Polri (2018), dan Kabareskrim Polri (2019). Pada 27 Januari 2021, ia resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.