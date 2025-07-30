Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah Peserta Gagal PPPK 2024 Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu? Ini Faktanya

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:23 WIB
Benarkah Peserta Gagal PPPK 2024 Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu? Ini Faktanya
Benarkah Peserta Gagal PPPK 2024 Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Benarkah peserta gagal PPPK 2025 bisa diangkat jadi PPPK paruh waktu? Ini faktanya. Beredar kabar bahwa peserta yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Kabar ini memicu beragam reaksi dari para tenaga honorer, terutama mereka yang sebelumnya tak berhasil lolos seleksi.

Namun, pemerintah memang membuka peluang baru bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam proses seleksi PPPK 2024 untuk tetap bisa diangkat melalui skema kerja paruh waktu. Skema ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan sejumlah regulasi pendukung lain yang mengatur mekanisme pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Namun perlu ditegaskan, tidak semua peserta secara otomatis memenuhi syarat.

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dengan Penuh Waktu

Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPPK paruh waktu dengan penuh waktu. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kerja yang lebih fleksibel dan mendapatkan upah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah. Sebaliknya, PPPK Penuh Waktu diangkat melalui mekanisme seleksi langsung yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tertentu di setiap instansi pemerintah, tanpa ketentuan khusus terkait fleksibilitas jam kerja.

Siapa yang berpeluang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu?

Dalam mengangkat pegawai non-ASN ingin menjadi PPPK Paruh Waktu harus memenuhi persyaratan seperti pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS TA 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166044/pppk-biMa_large.jpg
Ini Perbedaan Skema PPPK 2025 Penuh Waktu dengan Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement