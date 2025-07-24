Segini Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri 2025, Yuk Simak Sebelum Daftar!

SEGINI biaya kuliah Universitas Gadjah Mada (UGM) jalur mandiri 2025. Biaya kuliah untuk jalur mandiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu Biaya Pengembangan Institusi (BPI) atau Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dilansir dari situs resmi UGM, skema UKT dibagi ke dalam 6 kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Biaya Program Sarjana Terapan UGM 2025

Untuk program Sarjana Terapan, BKT berkisar antara Rp13 juta hingga Rp28 juta. Sementara itu, UKT kelompok tertinggi (kelompok 6) berada di angka Rp11,4 juta hingga Rp13,3 juta per semester. Misalnya:

- Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak:

BKT: Rp28.008.000

UKT Kelompok 6: Rp13.300.000

- Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi:

BKT: Rp13.298.000

UKT Kelompok 6: Rp11.400.000

- Bahasa Inggris & Bahasa Jepang:

BKT: Rp13.298.000

UKT Kelompok 6: Rp11.400.000

Biaya Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri UGM 2025

Untuk program Sarjana reguler (S1), rentang biaya BKT sangat bervariasi, mulai dari Rp7 jutaan hingga Rp35 juta tergantung program studi. Beberapa contohnya:

- Kedokteran:

BKT: Rp35.145.000

UKT Kelompok 6: Rp24.700.000

- Farmasi:

BKT: Rp27.919.000

UKT Kelompok 6: Rp17.300.000