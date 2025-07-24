SEGINI biaya kuliah Universitas Gadjah Mada (UGM) jalur mandiri 2025. Biaya kuliah untuk jalur mandiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu Biaya Pengembangan Institusi (BPI) atau Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dilansir dari situs resmi UGM, skema UKT dibagi ke dalam 6 kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Untuk program Sarjana Terapan, BKT berkisar antara Rp13 juta hingga Rp28 juta. Sementara itu, UKT kelompok tertinggi (kelompok 6) berada di angka Rp11,4 juta hingga Rp13,3 juta per semester. Misalnya:
- Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak:
BKT: Rp28.008.000
UKT Kelompok 6: Rp13.300.000
- Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi:
BKT: Rp13.298.000
UKT Kelompok 6: Rp11.400.000
- Bahasa Inggris & Bahasa Jepang:
BKT: Rp13.298.000
UKT Kelompok 6: Rp11.400.000
Untuk program Sarjana reguler (S1), rentang biaya BKT sangat bervariasi, mulai dari Rp7 jutaan hingga Rp35 juta tergantung program studi. Beberapa contohnya:
- Kedokteran:
BKT: Rp35.145.000
UKT Kelompok 6: Rp24.700.000
- Farmasi:
BKT: Rp27.919.000
UKT Kelompok 6: Rp17.300.000