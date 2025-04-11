Segini Biaya Kuliah S1 Kedokteran Unpad Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang Viral Usai Kasus Pelecehan

JAKARTA - Segini Biaya Kuliah S1 Kedokteran Unpad Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri yang Viral Usai Kasus Pelecehan. Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali jadi sorotan publik. Bukan soal prestasi akademik, melainkan kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Di tengah riuhnya kasus ini, netizen juga ramai mempertanyakan satu hal penting: berapa sebenarnya biaya kuliah S1 Kedokteran di Unpad saat ini? Terutama lewat jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri (SMUP).

Biaya Kuliah Jadi Sorotan

Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS Unpad terhadap keluarga pasien membuat masyarakat geram. Berdasarkan berbagai sumber terpercaya yang dirangkum oleh Okezone, pelaku diduga memiliki kelainan seksual dan memanfaatkan status serta wewenangnya sebagai tenaga medis untuk melakukan tindakan bejat.

Pasca-viral, perhatian publik tak hanya tertuju pada sanksi terhadap pelaku, tapi juga kepada sistem pendidikan dokter di kampus bergengsi tersebut. Salah satu yang jadi perbincangan hangat di media sosial adalah: berapa besar biaya yang harus dibayar untuk bisa menempuh pendidikan dokter di Unpad?

Berikut rincian biaya kuliah S1 Kedokteran di Unpad berdasarkan jalur masuk:

1. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)

Mahasiswa yang diterima lewat jalur ini tidak dikenai uang pangkal (SPI), hanya membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) sesuai golongan.