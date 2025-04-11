Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Biaya Kuliah S1 Kedokteran Unpad Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang Viral Usai Kasus Pelecehan

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |01:22 WIB
Segini Biaya Kuliah S1 Kedokteran Unpad Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang Viral Usai Kasus Pelecehan
Segini Biaya Masuk Unpad (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini Biaya Kuliah S1 Kedokteran Unpad Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri yang Viral Usai Kasus Pelecehan. Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali jadi sorotan publik. Bukan soal prestasi akademik, melainkan kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Di tengah riuhnya kasus ini, netizen juga ramai mempertanyakan satu hal penting: berapa sebenarnya biaya kuliah S1 Kedokteran di Unpad saat ini? Terutama lewat jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri (SMUP).

Biaya Kuliah Jadi Sorotan

Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS Unpad terhadap keluarga pasien membuat masyarakat geram. Berdasarkan berbagai sumber terpercaya yang dirangkum oleh Okezone, pelaku diduga memiliki kelainan seksual dan memanfaatkan status serta wewenangnya sebagai tenaga medis untuk melakukan tindakan bejat.

Pasca-viral, perhatian publik tak hanya tertuju pada sanksi terhadap pelaku, tapi juga kepada sistem pendidikan dokter di kampus bergengsi tersebut. Salah satu yang jadi perbincangan hangat di media sosial adalah: berapa besar biaya yang harus dibayar untuk bisa menempuh pendidikan dokter di Unpad?

Berikut rincian biaya kuliah S1 Kedokteran di Unpad berdasarkan jalur masuk:

1. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)

Mahasiswa yang diterima lewat jalur ini tidak dikenai uang pangkal (SPI), hanya membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) sesuai golongan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174603/kampus-TMcD_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah S1 yang Dijamin Cepat Balik Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174589/jurusan-vstL_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah dengan Biaya Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173753/jurusan-utBC_large.jpg
Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Rekrutmen PT PLN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173493/dokter-ODcV_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Kedokteran Terbaik Untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173044/dpr-byPY_large.jpg
Jadi Anggota DPR Minimal Lulusan Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173041/kampus-f9Vc_large.jpg
Simak Ini Jadwal Lengkap SNBP dan SNBT 2026, Catat Tanggal Pentingnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement