Dokumen Peserta KIP Kuliah 2024, Cek di Sini

JAKARTA – Dokumen peserta Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2024 memiliki beberapa ketentuan baru. Program tersebut adalah bantuan biaya terhadap pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk siswa/siswi yang sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

KIP kuliah 2024 merupakan program bagi para calon mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Untuk mendaftar KIP Kuliah 2024, calon mahasiswa perlu mempersiapkan sejumlah dokumen penting untuk mendaftar.

Mahasiswa bisa mempersiapkan dokumen penting yang diperlukan untuk mendaftar KIP Kuliah 2024 agar saat masa pendaftaran dibuka, semua persyaratan sudah terpenuhi.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Rabu (23/7/2024), berikut dokumen yang harus disiapkan jika ingin mendaftar KIP Kuliah 2024:

1. Foto pribadi terbaru

2. Foto lengkap keluarga

3. Foto rumah tampak depan

4. Surat keterangan penghasilan kedua orangtua