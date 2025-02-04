Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah resmi dibuka hari ini, Selasa (4/2/2025). Pembukaan pendaftaran KIP Kuliah 2025 langsung dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Satryo mengatakan bahwa semua anak Indonesia berpotensi menjadi pintar. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Salah satunya melalui KIP Kuliah yang merupakan bantuan sosial di bidang pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi.

“Saya katakan di sini nah sebetulnya tidak ada anak yang bodoh ya semua anak Indonesia yang ini punya potensi untuk menjadi pintar. Jadi yang harus dikasih pada mereka adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang yang memadai jadi yang kita akan mendukung Indonesia yang punya potensi pintar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi,” kata Satryo di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

1. Tingkatkan Pendidikan Indonesia

Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan anak Indonesia diharapkan akan menjadi warga negara yang terdidik dengan produktif di masyarakat sehingga dapat berkontribusi karena mencapai Indonesia emas tahun 2045.

Dengan program ini, kata Satryo, pemerintah memiliki visi besar untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara di Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan tinggi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut diharapkan terlibat dalam penelitian, inovasi dan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.