HOME EDUKASI KAMPUS

Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |13:10 WIB
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah (Foto: Freepik)
JAKARTA - Berikut kriteria lengkap calon penerima KIP Kuliah 2026 dari pemerintah. Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 menjadi salah satu program pemerintah yang paling ditunggu mahasiswa baru.

Selain meringankan biaya kuliah, bantuan ini juga mencakup tunjangan hidup bulanan bagi penerimanya. Pertanyaannya, berapa batas gaji orang tua mahasiswa yang bisa mendapat bantuan KIP Kuliah?

Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk batas maksimal penghasilan orang tua. Kelayakan penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh gaji orang tua calon penerima KIP Kuliah.

Persyaratan untuk mendaftar Program KIP Kuliah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

  1.   Penerima KIP-Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;

