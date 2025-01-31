Kapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Kapan pendaftaran KIP Kuliah 2025 resmi dibuka? Ini jadwal lengkapnya. Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) adalah program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memberi bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Program KIP Kuliah 2025 dari pemerintah ditujukan untuk pembebasan biaya kuliah dan memberikan uang saku kepada mahasiswa selama masa studi untuk mendukung akses pendidikan tinggi.

Tahun 2025, KIP Kuliah akan dilanjutkan untuk kembali membiayai calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dari mulai jenjang D3, D4, dan S1.

1. Program KIP Kuliah

Program ini dapat diterima oleh calon mahasiswa dari semua jalur masuk perkuliahan seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur Mandiri.

Pendaftaran KIP Kuliah biasanya akan dibuka bersamaan dengan pendaftaran jalur masuk SNBP. Lantas, kapan pendaftaran KIP Kuliah 2025 resmi dibuka? Ini jadwal lengkapnya.

KIP Kuliah 2025 akan mulai dibuka sehari sebelum pendaftaran SNBP 2025 yaitu pada 3 Februari 2025. Untuk menerima KIP Kuliah, calon penerima harus telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi.

Usia maksimal untuk mendaftar KIP Kuliah 2025 adalah 21 tahun dan masih memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Calon penerima KIP Kuliah juga harus memiliki potensi akaademik yang baik serta memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan didukung pertimbangan khusus dan bukti dokumen yang sah.

Calon penerima KIP Kuliah harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menerima program bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), dan Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

2. Bantuan KIP Kuliah

Berikut besaran bantuan yang diberikan pemerintah untuk program KIP Kuliah 2025:

a. Program Studi Akreditasi A

- Bidang Kedokteran: Maksimal Rp12 juta per semester.

- Bidang Non-Kedokteran: Maksimal Rp8 juta per semester.

b. Program Studi Akreditasi B

- Maksimal Rp4 juta per semester.

c. Program Studi Akreditasi C

- Maksimal Rp2,4 juta per semester.

Mahasiswa penerima KIP Kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan lokasi daerah. Berikut rincian besarannya:

Klaster 1: Rp800.000 per bulan.

Klaster 2: Rp950.000 per bulan.

Klaster 3: Rp1,1 juta per bulan.

Klaster 4: Rp1,25 juta per bulan.

Klaster 5: Rp1,4 juta per bulan.



