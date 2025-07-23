Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Erika Carlina, Pernah Dipaksa Ayahnya untuk Jadi Seorang Dokter

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |18:53 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Erika Carlina, Pernah Dipaksa Ayahnya untuk Jadi Seorang Dokter
Ini Riwayat Pendidikan Erika Carlina, Pernah Dipaksa Ayahnya untuk Jadi Seorang Dokter (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Erika Carlina, pernah dipaksa ayahnya untuk jadi seorang dokter. Erika Carlina kembali mencuri perhatian publik usai mencuat kabar dirinya tengah menjalani kehamilan selama 9 bulan.

Meski dikenal sebagai selebgram dan artis papan atas, perjalanan hidup Erika ternyata penuh lika-liku, termasuk pengalaman pahit saat masa sekolah hingga tekanan dari sang ayah untuk menjadi seorang dokter.

Berikut biodata dan riwayat pendidikan Erika Carlina yang telah dirangkum Okezone, Selasa (22/7/2025).

Biodata dan Agama Erika Carlina

-    Nama lengkap: Erika Carlina Batlawa Soekri

-    Nama panggung: Erika Carlina

-    Tempat tanggal lahir: Cilacap, 10 Agustus 1993

-    Pekerjaan: Selebgram, aktris, model

-    Pendidikan: SMA Kristen Penabur Cirebon

-    Agama: Katolik.

    

Profil Erika Carlina

Erika Carlina Batlawa Soekri lahir di Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Agustus 1993. Erika berasal dari keluarga berdarah campuran China-Palembang. Sang ayah, Yoshua Batlawa Soekri, menganut agama Katolik, sementara ibunya, Adhe Yoshua Batlawa, beragama Islam sedangkan Erika sendiri memilih mengikuti keyakinan ayahnya dan memeluk agama Katolik.

Namun, tumbuh dalam keluarga lintas agama membuat masa kecil Erika tak selalu mudah ketika bersekolah di lingkungan yang mayoritas siswa beragama Islam, Erika sempat mengalami perundungan situasi ini bahkan sempat mendorongnya untuk berpikir menjadi mualaf saat masih kecil, meskipun akhirnya tetap teguh pada kepercayaannya.

 

