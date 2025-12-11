Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |10:34 WIB
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya. (Foto FB SDN 01 Pagi)
A
A
A

JAKARTA -  Mobil pengangkut makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara menabrak siswa yang tengah beraktivitas di lapangan sekolah. Sejumlah siswa langsung dilarikan ke rumah sakit (RS) usai ditabrak guna mendapatkan penanganan medis. 

Kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah. Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan. Sementara itu, terlihat pula masih ada beberapa siswa yang berada di bawah kolong mobil tersebut.

Dari video yang beredar di media tersebut, dinarasikan pengemudi ingin menginjak rem. Namun bukan rem yang diinjak, justru malah pedal gas yang kemudian membuat mobil melaju di tengah lapangan SDN 01 Kalibaru. 

SDN Kali Baru 01 Pagi didirikan pada tanggal 1 Januari 1976 dengan Nomor SK Pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 569 siswa ini dibimbing oleh 22 guru. 

Berikut ini profil sekolah SDN Kali Baru 01 Pagi, dikutip dari laman data Dapo Kemendikdasmen, Kamis (11/12/2025).  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kecelakaan mbg mobil viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189148//mobil_mbg_tabrak_siswa_sdn_01_kalibaru-LjFH_large.jpg
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189144//mobil_mbg_tabrak_siswa-l5Dq_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Data Jumlah Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189142//tangkap-Nkdv_large.jpg
Polisi Tangkap Sopir Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189141//mobil_mbg_tabrak_siswa-lyiI_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189140//kecelakaan_lalu_lintas-rVAn_large.jpg
Breaking News! Mobil Pengangkut MBG Tabrak Sejumlah Siswa di SDN Kalibaru 01 Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189039//blt-YrUb_large.jpg
‎Viral Syarat Penerima BLT Korban Banjir Harus Bawa KTP dan KK Asli Netizen: Rumah Aja Hilang
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement