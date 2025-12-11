Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya

JAKARTA - Mobil pengangkut makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara menabrak siswa yang tengah beraktivitas di lapangan sekolah. Sejumlah siswa langsung dilarikan ke rumah sakit (RS) usai ditabrak guna mendapatkan penanganan medis.

Kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah. Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan. Sementara itu, terlihat pula masih ada beberapa siswa yang berada di bawah kolong mobil tersebut.

Dari video yang beredar di media tersebut, dinarasikan pengemudi ingin menginjak rem. Namun bukan rem yang diinjak, justru malah pedal gas yang kemudian membuat mobil melaju di tengah lapangan SDN 01 Kalibaru.

SDN Kali Baru 01 Pagi didirikan pada tanggal 1 Januari 1976 dengan Nomor SK Pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 569 siswa ini dibimbing oleh 22 guru.

Berikut ini profil sekolah SDN Kali Baru 01 Pagi, dikutip dari laman data Dapo Kemendikdasmen, Kamis (11/12/2025).