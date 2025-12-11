JAKARTA - Peristiwa mengejutkan terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menerabas masuk ke lapangan sekolah dan menabrak belasan siswa.
Tampak mobil pengangkut MBG menabrak belasan siswa di lapangan. Dalam pantauan Okezone, Kamis (11/12/2025), di lokasi, area sekolah telah ditutup garis polisi dan dijaga aparat.
Mobil blind van berstiker Badan Gizi Nasional yang terlibat kecelakaan masih berada di lapangan sekolah. Lokasi pun sudah dipasangi garis polisi.