HOME EDUKASI SEKOLAH

Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:29 WIB
Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa
Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa. (Foto Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa mengejutkan terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara.  Mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menerabas masuk ke lapangan sekolah dan menabrak belasan siswa. 

MBG 1

Tampak mobil pengangkut MBG menabrak belasan siswa di lapangan. Dalam pantauan Okezone, Kamis (11/12/2025), di lokasi, area sekolah telah ditutup garis polisi dan dijaga aparat. 

MBG 2

Mobil blind van berstiker Badan Gizi Nasional yang terlibat kecelakaan masih berada di lapangan sekolah. Lokasi pun sudah dipasangi garis polisi.

 

