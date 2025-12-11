Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa

(Foto Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA - Peristiwa mengejutkan terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menerabas masuk ke lapangan sekolah dan menabrak belasan siswa.

Tampak mobil pengangkut MBG menabrak belasan siswa di lapangan. Dalam pantauan Okezone, Kamis (11/12/2025), di lokasi, area sekolah telah ditutup garis polisi dan dijaga aparat.

Mobil blind van berstiker Badan Gizi Nasional yang terlibat kecelakaan masih berada di lapangan sekolah. Lokasi pun sudah dipasangi garis polisi.