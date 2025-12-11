Viral Pertanyaan di Buku Anak Kelas 1 SD soal Rangsangan, Ibu: Pikirannya Gimana?

Viral Pertanyaan di Buku Anak Kelas 1 SD soal Rangsangan, Ibu: Pikirannya Gimana? (Foto: layar tangkap Lambeturah_official)

JAKARTA - Viral seorang ibu yang mempertanyakan soal di dalam buku pelajaran kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang dinilai tidak sesuai dengan usia anak. Soal tersebut menyinggung istilah rangsangan.

Di dalam buku tersebut terdapat soal-soal latihan. Pada pertanyaan nomor 6 terlihat memang terdapat soal tentang rangsangan. Berikut soalnya:

Salah satu contoh rangsangan atau stimulus dalam tari adalah …

a. Duduk diam

b. Mendengar suara hujan dan menirukan gerakannya

c. Melihat buku dan menutupnya

Keluhan sang ibu pun menjadi viral karena dengan tegas tidak terima dengan soal tersebut. "Ini menterinya gimana, kekurangan gizi apa?" tanya sang ibu.

Dalam sekejap, postingan itu menuai komentar para netizen. Netizen ramai mengomentari soal pelajaran kelas 1 SD yang dianggap terlalu sulit, mulai dari sindiran hingga kebingungan karena muncul istilah seperti stimulus dan rangsangan yang dinilai tidak sesuai usia.

Beberapa warganet bahkan menyindir menteri pendidikan seolah mengira semua anak Indonesia bersekolah di British School, sementara yang lain membandingkan dengan pelajaran agama yang juga sudah berat sejak kecil, serta mengeluhkan kurikulum yang melarang calistung di TK tetapi memasukkan materi setara SMP di SD, sehingga banyak orang tua merasa beban belajar anak makin berat dari kelas ke kelas.

Berikut ini komentar para netizen, seperti dikutip dari Lambeturah_Official, Kamis (11/12/2025).