Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol Jelang Rematch Tinju, Ternyata Bak Langit dan Bumi

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |23:10 WIB
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol Jelang Rematch Tinju, Ternyata Bak Langit dan Bumi
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol Jelang Rematch Tinju, Ternyata Bak Langit dan Bumi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol jelang rematch tinju, ternyata bak langit dan bumi. Pertarungan tinju antara El Rumi dan Jefri Nichol kembali menjadi sorotan kalangan penggemar hiburan dan olahraga. 

Jelang rematch panas yang akan dihelat dalam ajang Superstar Knockout Volume 3 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 9 Agustus 2025. Jika El Rumi dikenal dengan jalur akademik yang terstruktur hingga jenjang internasional, Jefri Nichol justru menempuh jalur yang lebih fleksibel demi karier yang dimulai sejak usia dini, hal ini kontras yang bak langit dan bumi.
 
Rivalitas El Rumi dan Jefri Nichol bukanlah hal baru di atas ring tinju. Pertemuan pertama mereka dalam ajang Superstars Knockout pada Jumat malam, 17 November 2023, berakhir dengan kemenangan tipis El Rumi melalui perhitungan poin setelah empat ronde. 

 
Riwayat Pendidikan El Rumi

Pria bernama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi ini menempuh jalur pendidikan formal semasa ia menempuh pendidikan. Ia mengenyam bangku sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas di SD, SMP, dan SMA Bakti Mulya 400 Jakarta.
 
El Rumi juga menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan. Ia berhasil meraih hasil Ujian Nasional (UN) tertinggi kedua di SMA nya, sebuah pencapaian yang membawanya diterima masuk di universitas negeri melalui jalur undangan SNMPTN. 
 
Namun, El memilih untuk melanjutkan studi perguruan tingginya di luar negeri, tepatnya di University of Westminster, London, Inggris, di mana ia mempelajari jurusan bisnis dan berhasil lulus pada tahun 2021. Kini, setelah merampungkan pendidikannya, El Rumi aktif sebagai musisi bersama grup band Lucky Laki, serta menjadi model dan Brand Ambassador berbagai produk.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661/krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416/lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement