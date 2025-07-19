Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol Jelang Rematch Tinju, Ternyata Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan El Rumi dengan Jefri Nichol jelang rematch tinju, ternyata bak langit dan bumi. Pertarungan tinju antara El Rumi dan Jefri Nichol kembali menjadi sorotan kalangan penggemar hiburan dan olahraga.

Jelang rematch panas yang akan dihelat dalam ajang Superstar Knockout Volume 3 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 9 Agustus 2025. Jika El Rumi dikenal dengan jalur akademik yang terstruktur hingga jenjang internasional, Jefri Nichol justru menempuh jalur yang lebih fleksibel demi karier yang dimulai sejak usia dini, hal ini kontras yang bak langit dan bumi.



Rivalitas El Rumi dan Jefri Nichol bukanlah hal baru di atas ring tinju. Pertemuan pertama mereka dalam ajang Superstars Knockout pada Jumat malam, 17 November 2023, berakhir dengan kemenangan tipis El Rumi melalui perhitungan poin setelah empat ronde.



Riwayat Pendidikan El Rumi

Pria bernama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi ini menempuh jalur pendidikan formal semasa ia menempuh pendidikan. Ia mengenyam bangku sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas di SD, SMP, dan SMA Bakti Mulya 400 Jakarta.



El Rumi juga menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan. Ia berhasil meraih hasil Ujian Nasional (UN) tertinggi kedua di SMA nya, sebuah pencapaian yang membawanya diterima masuk di universitas negeri melalui jalur undangan SNMPTN.



Namun, El memilih untuk melanjutkan studi perguruan tingginya di luar negeri, tepatnya di University of Westminster, London, Inggris, di mana ia mempelajari jurusan bisnis dan berhasil lulus pada tahun 2021. Kini, setelah merampungkan pendidikannya, El Rumi aktif sebagai musisi bersama grup band Lucky Laki, serta menjadi model dan Brand Ambassador berbagai produk.