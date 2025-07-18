Riwayat Pendidikan Andy Byron dan Kristin Cabot yang Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay

Nama Andy Byron dan Kristin Cabot menjadi sorotan publik setelah keduanya terekam dalam momen mesra di tayangan "kiss cam" konser Coldplay di Boston, Amerika Serikat, pada Rabu, 16 Juli 2025. Momen tersebut memperlihatkan Byron, CEO perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan Astronomer, terlihat memeluk Cabot yang merupakan Chief Public Officer di perusahaan yang sama.

Reaksi gugup dan upaya menutupi wajah mereka saat tersorot kamera memancing spekulasi publik mengenai hubungan keduanya. Di tengah ramainya pemberitaan mengenai dugaan perselingkuhan ini, publik juga menyoroti latar belakang pendidikan dan profesional dari kedua tokoh tersebut.

Dilansir dari Times Now News, Andy Byron diketahui sempat menempuh pendidikan di Providence College, sebuah perguruan tinggi Katolik berorientasi liberal arts yang berlokasi di Providence, Rhode Island. Meskipun belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai jurusan atau tahun kelulusannya, informasi tersebut tercantum dalam akun LinkedIn miliknya. Providence College sendiri menempati peringkat ke-3 dari 171 universitas kawasan regional bagian utara Amerika Serikat menurut U.S. News & World Report.

Sementara itu, Kristin Cabot diketahui lahir di Boston, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Ilmu Politik di Gettysburg College, sebuah institusi swasta di Pennsylvania yang dikenal dengan pendekatan akademis berbasis liberal arts. Cabot bergabung dengan Astronomer pada November 2024 dan menyebut masa itu sebagai “waktu yang transformatif dan penuh semangat” bagi perusahaan.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2000 sebagai Project Manager sekaligus Account Manager di The Screen House. Setelah berpindah-pindah di beberapa organisasi, ia kemudian bergabung dengan DigitasLBi pada tahun 2004, di mana ia menempati posisi Associate Director dan kemudian menjabat sebagai Head of US Talent Operations and Recruiting.