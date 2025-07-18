Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bolehkah Tenaga Honorer PPPK Tahap 2 Mengundurkan Diri Usai Dinyatakan Lolos? Ini Faktanya

Beby Apriliani , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |10:12 WIB
Bolehkah Tenaga Honorer PPPK Tahap 2 Mengundurkan Diri Usai Dinyatakan Lolos? Ini Faktanya
Bolehkah Tenaga Honorer PPPK Tahap 2 Mengundurkan Diri Usai Dinyatakan Lolos? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bolehkah tenaga honorer PPPK tahap dua mengundurkan diri usai dinyatakan lolos? Ini faktanya. Ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia tengah bersiap melangkah ke babak baru setelah dinyatakan lolos dalam seleksi PPPK tahap 2 tahun 2025.

Namun, di tengah kegembiraan itu, muncul beragam pertanyaan krusial yang membayangi sebagian peserta, terutama yang menghadapi kendala pribadi, lokasi penempatan tak terduga, atau ketidaksesuaian dengan formasi yang diterima. Salah satu pertanyaan paling mendesak adalah: “Bolehkah mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos PPPK?”

Ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada masa depan peserta baik dari segi karier, kesempatan seleksi ASN berikutnya, maupun risiko sanksi finansial.

Dalam beberapa kasus, peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus terancam sanksi berat, seperti larangan mengikuti seleksi ASN selama dua tahun dan bahkan denda hingga puluhan juta rupiah. Situasi ini diperumit dengan batas waktu pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan proses usulan Nomor Induk PPPK (NIP), yang menjadi titik penentu apakah peserta masih bisa mundur tanpa sanksi atau sudah terikat dalam sistem birokrasi formal.

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Sanksi Tegas Jika Mundur Usai Lolos

Mengacu pada Permenpan RB Nomor 6/2024 dan edaran BKN, honorer yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tahap akhir atau setelah memperoleh NIP terancam sanksi berat, yakni dilarang mengikuti seleksi ASN (CPNS/PPPK) selama dua tahun dan dikenakan denda finansial. Contohnya, jika mundur setelah penetapan NIP, peserta bisa terkena denda hingga Rp 30 juta, bahkan lebih jika sudah menandatangani kontrak kerja.

2. Pengecualian Sebelum Penetapan NIP dan Isi DRH

Ada juga pengecualian. Jika peserta mengundurkan diri sebelum penetapan NIP, terutama saat fase pengisian DRH di portal SSCASN, maka tidak dikenai sanksi dua tahun, asalkan dilakukan sebelum pengesahan PPPK resmi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166044/pppk-biMa_large.jpg
Ini Perbedaan Skema PPPK 2025 Penuh Waktu dengan Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement