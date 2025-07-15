Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Gaji PPPK 2025? Ternyata Segini Besarannya

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |14:12 WIB
Berapa Gaji PPPK 2025? Ternyata Segini Besarannya
Berapa Gaji PPPK 2025? Ternyata Segini Besarannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berapa gaji PPPK 2025? Ternyata segini besarannya. Banyak masyarakat penasaran dengan besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Apa itu PPPK?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau biasa disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka tertentu dalam melaksanakan tugas.

Dilansir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut besaran gaji PPPK 2025 yang telah dirangkum Okezone, Selasa (15/7/2025).

Gaji PPPK 2025 menurut golongan:

- PPPK Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900.

- PPPK Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200.

- PPPK Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200.

- PPPK Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166044/pppk-biMa_large.jpg
Ini Perbedaan Skema PPPK 2025 Penuh Waktu dengan Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement