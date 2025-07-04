Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bolehkah Daftar 2 Sekolah Kedinasan?

Muhammad Aziz , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |08:45 WIB
Bolehkah Daftar 2 Sekolah Kedinasan?
Bolehkah Daftar 2 Sekolah Kedinasan? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Bolehkah daftar 2 sekolah kedinasan? Ini penjelasannya. Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 resmi dibuka sejak 15 Mei dan akan berlangsung hingga 13 Juni 2024. Namun, banyak calon peserta yang masih bertanya-tanya: apakah boleh mendaftar ke lebih dari satu sekolah kedinasan?

Jawabannya adalah tidak. Berbeda dengan sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang memungkinkan peserta memilih lebih dari satu kampus, seleksi sekolah kedinasan hanya memperbolehkan peserta memilih satu sekolah tujuan saja.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen, menegaskan bahwa peserta harus benar-benar berhati-hati dalam memilih sekolah tujuan karena keputusan tersebut tidak dapat diubah.

“Seluruh peserta hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan. Jika sudah final, maka tidak bisa lagi mengganti. Jika tidak berkenan di sekolah kedinasan yang dipilih, maka mereka akan gugur dengan sendirinya,” ujar Suharmen dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube #ASNPelayanPublik, Sabtu (5/7/2025).

Daftar Sekolah Kedinasan dan Formasi 2024

Berikut ini beberapa instansi pendidikan kedinasan yang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ini beserta jumlah formasi yang disediakan:

- Politeknik Keuangan Negara STAN: 722 kursi

- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): 721 kursi

- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN): 400 kursi

- Politeknik Statistika STIS: 355 kursi

- Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN): 105 kursi

- Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG): 120 kursi

- Poltekip dan Poltekim: 400 kursi

- 22 Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan: 622 kursi

- Tata Cara Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
