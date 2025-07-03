Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Sekolah Kedinasan STAN 2025 Dapat Uang Saku?

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |21:18 WIB
Apakah Sekolah Kedinasan STAN 2025 Dapat Uang Saku?
Apakah Sekolah Kedinasan STAN 2025 Dapat Uang Saku? (Foto: Freepik)
JAKARTA – Apakah sekolah kedinasan STAN 2025 dapat uang saku? Banyak calon mahasiswa bertanya-tanya, apakah institusi pendidikan seperti Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) masih memberikan biaya tambahan uang saku? Jawabannya "Tidak".

Menurut informasi resmi dari Frequently Asked Questions (FAQ) SPMB PKN STAN 2025, Kamis (3/7/2025), dapat dipastikan bahwa siswa tidak akan menerima uang saku selama tahun akademik 2025–2026. Kebijakan ini diterapkan pada seluruh jalur penerimaan: reguler, pembibitan, dan afirmasi. Meskipun demikian, jangan kecewa.

PKN STAN masih menyediakan banyak fasilitas menarik yang mendukung proses belajar. Salah satunya adalah pendidikan sepenuhnya gratis, atau tidak ada biaya kuliah. Biaya pendidikan ditanggung oleh APBN, dan pemerintah daerah membantu jalur pembibitan.

Selain itu, selama tahun pertama mereka di jalur reguler dan pembibitan, serta selama dua tahun pertama mereka di jalur afirmasi, mahasiswa diberikan asrama gratis.

 

