Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Pendaftaran STAN 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |03:34 WIB
Kapan Pendaftaran STAN 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Sekolah STAN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan pendaftaran Politeknik keuangan Negara STAN (PKN STAN) 2025 akan dibuka? Ini jadwal lengkapnya.

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan sekolah kedinasan milik Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang menawarkan pendidikan berkualitas, biaya kuliah gratis dan memberikan peluang besar bagi yang nantinya ingin langsung bekerja di instansi pemerintahan.

Berikut jadwal pendaftaran PKN STAN 2025 beserta syaratnya yang bisa dipersiapkan oleh calon pendaftar, dilansir dari berbagai sumber.

1. Jadwal Pendaftaran STAN

Walaupun jadwal seleksi masuk PKN STAN 2025 belum resmi diumumkan, akan tetapi berdasarkan pola pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan dibuka antara bulan April hingga Juni.

PKN STAN menyatakan melalui akun Instagram reminya @pknstan bahwa nantinya, seleksi akan dibuka serentak bersama dengan sekolah kedinasan lainnya dibawah koordinasi Kementrian PAN-RB.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana hasil UTBK SNBT menjadi salah satu syarat dalam seleksi administrasi, pada penerimaan mahasiswa baru PKN STAN 2025, nilai UTBK SNBT tidak lagi digunakan. Ini berarti, nilai UTBK SNBT dihapuskan sebagai persyaratan administrasi untuk seleksi SPMB PKN STAN 2025.

Untuk Informasi lebih lanjut lagi, calon peserta disarankan untuk memantau informasi lebih lanjut terkait skema pendaftaran PKN STAN 2025, melalui akun media sosial resmi PKN STAN atau situs web resmi mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/65/3152505/sekolah_kedinasan-8xin_large.jpeg
Apakah Sekolah Kedinasan STAN 2025 Dapat Uang Saku?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073393/sri-mulyani-ke-mahasiswa-baru-pkn-stan-aset-berharga-untuk-masa-depan-indonesia-UYdAuj0b5w.JPG
Sri Mulyani ke Mahasiswa Baru PKN STAN: Aset Berharga untuk Masa Depan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/65/3015151/9-jurusan-program-studi-yang-dibuka-di-pkn-stan-2024-LAsPpXzVxU.jpg
9 Jurusan Program Studi yang Dibuka di PKN STAN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/65/2962371/prediksi-rata-rata-nilai-rapor-lolos-di-pkn-stan-2024-XwIipOxV55.jpg
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos di PKN STAN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/65/2946677/5-tokoh-atau-pejabat-yang-ternyata-lulusan-stan-bHxo6wUTu8.jpg
5 Tokoh atau Pejabat yang Ternyata Lulusan STAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/65/2946269/ini-nilai-minimal-rapor-dan-ijazah-untuk-daftar-pkn-stan-2024-hDenj57rde.jpg
Ini Nilai Minimal Rapor dan Ijazah untuk Daftar PKN STAN 2024
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement