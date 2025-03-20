Kapan Pendaftaran STAN 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan pendaftaran Politeknik keuangan Negara STAN (PKN STAN) 2025 akan dibuka? Ini jadwal lengkapnya.

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan sekolah kedinasan milik Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang menawarkan pendidikan berkualitas, biaya kuliah gratis dan memberikan peluang besar bagi yang nantinya ingin langsung bekerja di instansi pemerintahan.

Berikut jadwal pendaftaran PKN STAN 2025 beserta syaratnya yang bisa dipersiapkan oleh calon pendaftar, dilansir dari berbagai sumber.

1. Jadwal Pendaftaran STAN

Walaupun jadwal seleksi masuk PKN STAN 2025 belum resmi diumumkan, akan tetapi berdasarkan pola pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan dibuka antara bulan April hingga Juni.

PKN STAN menyatakan melalui akun Instagram reminya @pknstan bahwa nantinya, seleksi akan dibuka serentak bersama dengan sekolah kedinasan lainnya dibawah koordinasi Kementrian PAN-RB.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana hasil UTBK SNBT menjadi salah satu syarat dalam seleksi administrasi, pada penerimaan mahasiswa baru PKN STAN 2025, nilai UTBK SNBT tidak lagi digunakan. Ini berarti, nilai UTBK SNBT dihapuskan sebagai persyaratan administrasi untuk seleksi SPMB PKN STAN 2025.

Untuk Informasi lebih lanjut lagi, calon peserta disarankan untuk memantau informasi lebih lanjut terkait skema pendaftaran PKN STAN 2025, melalui akun media sosial resmi PKN STAN atau situs web resmi mereka.