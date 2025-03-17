Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Kolaborasi dengan Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor, Dukung Pengembangan Siswa Sekolah dan Sediakan Beasiswa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |13:42 WIB
MNC University Kolaborasi dengan Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor, Dukung Pengembangan Siswa Sekolah dan Sediakan Beasiswa
MNC University Kolaborasi dengan Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor, Dukung Pengembangan Siswa Sekolah dan Sediakan Beasiswa
JAKARTA MNC University resmi menjalin kerja sama dengan Forum Komunikasi OSIS (FKO) Kabupaten Bogor sebagai media partner dan pendukung berbagai kegiatan siswa sekolah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan secara online pada 14 Maret 2025.

Melalui kolaborasi ini, MNC University berkomitmen untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa dan menjadi wadah bagi mereka dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, kreativitas, serta prestasi akademik maupun non-akademik. Selain itu, kerja sama ini juga terbuka bagi OSIS di seluruh wilayah Jabodetabek yang ingin bersinergi dalam berbagai program positif.

1. Beasiswa OSIS

Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan pendidikan, MNC University juga menyediakan program Beasiswa OSIS bagi siswa-siswa berprestasi yang aktif dalam organisasi OSIS. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda dalam mengakses pendidikan tinggi berkualitas.

Pengurus Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor, Naufal Arif Wahyudi, juga menyambut baik kerja sama ini. "Dengan adanya dukungan dari MNC University, kami yakin program-program OSIS di sekolah-sekolah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi teman-teman pelajar," ungkapnya.

 

