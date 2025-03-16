MNC University Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Siber Cerdika Internasional

JAKARTA - MNC University menjalin kerjasama dengan Politeknik Siber Cerdika Internasional (SCI) Cirebon yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Rektor MNC University Dendi Pratama dengan Direktur Politeknik SCI Abdurokhim di Ruang Rapat Lt. 9 MNC University, pada Jumat, 14 Maret 2025.

1. Sinergi 2 Institusi

Menurut Rektor MNC University Dendi Pratama, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara dua institusi akan membuka peluang baru bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensi serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dendi menjelaskan kerja sama dengan Politeknik SCI akan mencakup bidang tridharma: pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu akan ada kolaborasi dalam program-program lainnya seperti pembentukan lembaga uji kompetensi atau sertifikasi di MNC University.