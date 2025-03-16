Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University  Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Siber Cerdika Internasional

Qonita , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |16:01 WIB
MNC University  Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Siber Cerdika Internasional
MNC University Jalin Kerja Sama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC University menjalin kerjasama dengan Politeknik Siber Cerdika Internasional (SCI) Cirebon yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Rektor MNC University Dendi Pratama dengan Direktur Politeknik SCI Abdurokhim di Ruang Rapat Lt. 9 MNC University, pada Jumat, 14 Maret 2025. 

1. Sinergi 2 Institusi

Menurut Rektor MNC University Dendi Pratama, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

“Kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara dua institusi akan membuka peluang baru bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensi serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dendi menjelaskan kerja sama dengan Politeknik SCI akan mencakup bidang tridharma: pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu akan ada kolaborasi dalam program-program lainnya seperti pembentukan lembaga uji kompetensi atau sertifikasi di MNC University.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement