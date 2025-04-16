MNC University Gelar Seminar Keuangan Bagi Generasi Muda

JAKARTA - MNC University menggelar kuliah umum atau seminar bagi anak-anak muda generasi bangsa di Inews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada sore tadi. Hal itu sekaligus melengkapi pendidikan para mahasiswa agar menjadi komplit, baik dari segi karakter maupun skillnya.

"Dengan memberikan seminar seperti tadi, ini memperlengkapi anak didik kita, para mahasiswa-mahasiswi di sini semakin komplit. Tadi yang di sharing kaitannya dengan isu keuangan, itu penting dalam setiap tahap kehidupan kita, penting untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak," ujar CEO iNews Media Group dan Co CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo, dalam sambutannya, Rabu (16/4/2025).

Menurutnya, seminar yang dilakukan MNC University pada generasi muda Indonesia merupakan langkah luar biasa. Dirinya pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada MNC University, khususnya seminar berkaitan isu keuangan lantaran pengelolaan keuangan secara bijak dalam kehidupan menjadi hal penting.

Di sisi lain, Angela menyampaikan selamat atas peluncuran logo baru MNC University, yang mana logo baru tersebut memiliki semangat MNC University sebagai sebuah institusi yang terus melestarikan dan menghormati tradisi. Namun juga bermakna terus berprogres, terus relevan bagi masyarakat hari ini dan ke depan, serta terus melakukan inivasi-inovasi baru.

"Jadi, luar biasa sekali makna dari logo yang diluncurkan hari ini, saya harap ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi betul-betul sebagai momentum tuk MNC University semakin maju, bisa mencetak, melahirkan anak-anak didik generasi muda yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara," tuturnya.

"Bisa mencetak generasi muda yang komplit, tak hanya unggul di technical capability tetapi juga komplot karakternya, sous skillnya, complite package," kata Angela lagi.