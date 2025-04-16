MNC University Luncurkan Logo Baru, Siap Jadi Penggerak Masa Depan Bangsa

JAKARTA - MNC University meluncurkan logo baru pada hari ini di Inews Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Selain untuk melindungi nilai budaya luhur dan modern, MNC University terus berinovasi menulis masa depan bangsa.

"Kami dari MNC University hari ini meluncurkan logo baru, logo yang lebih fresh dan mensimbolisasikan MNC University adalah institusi pendidikan yang bukan hanya melindungi nilai-nilai budaya luhur, tapi juga modern, memikirkan inovasi, dan akan terus menulis masa depan bangsa," ujar Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo pada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Menurutnya dengan logo baru, MNC University bakal terus menulis masa depan bangsa dengan pendidikan yang berfokus pada hal-hal praktek, tapi juga hal-hal yang menjunjung nilai-nilai moral.

Logo baru ini menjadi simbol yang dipakai setiap mahasiswa dan semua civitas akademika di MNC University.

"Harapannya semua bisa bangga dengan logo baru ini dan ketika semua mahasiswa lulus dari MNC University, mereka bisa terus representasikan MNC University sebagai almamater mereka yang mereka banggakan dan terus mereka menjadi saluran berkat di mana pun mereka berada," tuturnya.

Sementara itu, Rektor MNC University Dendi Pratama menambahkan, pengubahan logo MNC University tersebut menjadi simbol dari pengubahan transformasi MNC University yang cukup besar. Hal itu sekaligus menjadi batu lompatan moderinasi dari logo lama yang masih sangat tradisional.