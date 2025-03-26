Advertisement
Gandeng LSP SDM TIK, MNC University Tingkatkan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |18:57 WIB
Gandeng LSP SDM TIK, MNC University Tingkatkan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa
MNC University Jalin Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sumber Daya Mandiri (SDM) Teknologi Informasi dan Kreatif (TIK). (Foto: Okezone.com/MNC)
JAKARTA - MNC University menjalin kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sumber Daya Mandiri (SDM) Teknologi Informasi dan Kreatif (TIK), dalam upaya meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. 

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara MNC University dan LSP SDM TIK di Ruang Rektor Lt 9 MNC University, hari ini. 

Rektor MNC University Dendi Pratama menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membekali mahasiswa dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Sementara untuk para dosen kerjasama ini memberi peluang untuk peningkatan kompetensi diri sesuai bidang keilmuan masing-masing. 

“Kami menyadari pentingnya sertifikasi kompetensi bagi dosen dan mahasiswa agar mereka lebih siap bersaing di dunia kerja. Kerjasama dengan LPS SDM TIK ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa MNC University sehingga dapat meningkatkan daya saing lulusan. Begitu juga dengan para dosen untuk meningkatkan skil mereka sesuai bidang keilmuannya masing-masing,” jelas Dendi, Rabu (26/3/2025).

Saat bersamaan, Ketua LSP SDM TIK Totok Sediyantoro menjelaskan bahwa pihaknya siap pihaknya siap mendukung peningkatan kualitas lulusan dengan menyediakan berbagai program sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Sebagai bagian dari kerja sama ini, mahasiswa atau pun dosen di MNC University akan mendapatkan akses ke pelatihan dan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga kami,” ungkap Toto.

Dia menambahkan program-program ini akan meliputi berbagai bidang yang diharapkan bisa menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja.

“Saat ini kita memiliki 24 skema dan banyak asesor seperti bidang desain komunikasi visuail, videografi animasi, programing, cloud computing, cyber security, digital marketing dimana MNC University nantinya akan  menjadi tempat uji komptensinya,” tambah Totok.

 

