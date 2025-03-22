Dosen MNC University Bahas Strategi Digitalisasi Wisata dalam Webinar Lentera Kementerian Desa

JAKARTA – Akademisi MNC University kembali berkontribusi dalam pengembangan digitalisasi pariwisata melalui Webinar Lentera Volume 15 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta – Kemendesa PDT bekerja sama dengan MNC University.

Dalam pembukaan acara, Kepala BBPPMD Jakarta, Enirawan, menyampaikan harapannya agar desa-desa di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki. Sementara itu, keynote speech disampaikan oleh Kepala BPSDM Kemendesa PDT, Agustomi Masik, yang menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor pariwisata berbasis desa. Ia menegaskan bahwa banyak potensi desa di Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan, yang tidak hanya memperkaya sektor ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

1. Komunikasi Digital

Dalam sesi diskusi, dosen Program Studi Sains Komunikasi MNC University, Febi Ramadhani Rusdin dan Wida Nofiasari, berbagi wawasan mengenai pentingnya komunikasi digital dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal. Wida menyoroti bagaimana teknik storytelling yang kuat dapat menjadi alat efektif dalam menarik minat wisatawan.

Sementara itu, Febi menekankan peran interaksi digital melalui media sosial dalam membangun keterikatan emosional antara destinasi wisata dan wisatawan.

"Media sosial kini bukan sekadar platform berbagi informasi, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan wisatawan merasakan pengalaman sebelum mereka benar-benar berkunjung. Strategi komunikasi digital yang kreatif dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat komunitas wisatawan," jelas Febi.