Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen MNC University Bahas Strategi Digitalisasi Wisata dalam Webinar Lentera Kementerian Desa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |08:49 WIB
Dosen MNC University Bahas Strategi Digitalisasi Wisata dalam Webinar Lentera Kementerian Desa
Dosen MNC University Bahas Strategi Digitalisasi Wisata dalam Webinar Lentera Kementerian Desa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Akademisi MNC University kembali berkontribusi dalam pengembangan digitalisasi pariwisata melalui Webinar Lentera Volume 15 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta – Kemendesa PDT bekerja sama dengan MNC University.

Dalam pembukaan acara, Kepala BBPPMD Jakarta, Enirawan, menyampaikan harapannya agar desa-desa di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki. Sementara itu, keynote speech disampaikan oleh Kepala BPSDM Kemendesa PDT, Agustomi Masik, yang menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor pariwisata berbasis desa. Ia menegaskan bahwa banyak potensi desa di Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan, yang tidak hanya memperkaya sektor ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

1. Komunikasi Digital

Dalam sesi diskusi, dosen Program Studi Sains Komunikasi MNC University, Febi Ramadhani Rusdin dan Wida Nofiasari, berbagi wawasan mengenai pentingnya komunikasi digital dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal. Wida menyoroti bagaimana teknik storytelling yang kuat dapat menjadi alat efektif dalam menarik minat wisatawan.

Sementara itu, Febi menekankan peran interaksi digital melalui media sosial dalam membangun keterikatan emosional antara destinasi wisata dan wisatawan.

"Media sosial kini bukan sekadar platform berbagi informasi, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan wisatawan merasakan pengalaman sebelum mereka benar-benar berkunjung. Strategi komunikasi digital yang kreatif dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat komunitas wisatawan," jelas Febi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kampus MNC Group MNC University
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement