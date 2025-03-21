HIMA PUSAKA MNC University Gelar Santunan dan Buka Bersama, Tebarkan Kepedulian di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Dalam semangat berbagi dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, Himpunan Mahasiswa Fakultas Desain dan Komunikasi (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar acara santunan dan buka bersama anak yatim dan dhuafa di Pondok Yatim dan Dhuafa Asrama Kembang Kerep, Meruya Utara, Jakarta Barat pada Senin, 17 Maret 2025.

Mengusung tema "PUSAKA Care: Cahaya Ramadhan, Indahnya Kebersamaan," acara ini menjadi wujud kepedulian mahasiswa terhadap sesama serta mempererat hubungan antara civitas akademika dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup sesi berbagi cerita inspiratif, hiburan, serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

Ketua HIMA PUSAKA Valens Atila Nabhan menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi makanan untuk berbuka puasa, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kasih sayang.

"Kami ingin adik-adik di sini tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli dan ingin melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang hebat," ujar Valens.

Salah satu anak yatim, Bilqis, mengungkapkan rasa bahagianya bisa ikut serta dalam acara ini. "Kami merasa sangat diperhatikan dan bahagia karena ada yang peduli dengan kami. Terima kasih kepada kakak-kakak PUSAKA yang sudah mengunjungi kami," ujarnya dengan penuh antusias.

Acara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para donatur serta dosen yang turut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan. Kehangatan dan kebersamaan yang tercipta diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk terus menebarkan kebaikan dan berbagi dengan sesama.

Melalui program sosial seperti ini, HIMA PUSAKA MNC University menegaskan komitmennya dalam membangun mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosial dan program akademik MNC University, kunjungi www.mncu.ac.id atau hubungi 0811-9325-889 / 0811-1531-889.

(Dani Jumadil Akhir)