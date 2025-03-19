Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

HIMA LETS MNC University Tebar Kebaikan dengan Aksi Berbagi Takjil

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |13:56 WIB
HIMA LETS MNC University Tebar Kebaikan dengan Aksi Berbagi Takjil
HIMA LETS MNC University Tebar Kebaikan dengan Aksi Berbagi Takjil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Himpunan Mahasiswa League of English Troops (HIMA LETS) dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, MNC University, menggelar aksi berbagi takjil kepada masyarakat sekitar kampus. Kegiatan ini berlangsung di depan MNC University dan dihadiri oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama, perwakilan Kemahasiswaan, serta beberapa dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Aksi sosial ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam membangun rasa solidaritas serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Ketua HIMA LETS, Dinda Yasmin Feliza, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan di bulan penuh berkah sekaligus mempererat hubungan antara mahasiswa, dosen, serta masyarakat sekitar.

“Kami ingin mengajarkan bahwa berbagi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian. Melalui aksi sederhana ini, kami berharap bisa menularkan semangat berbagi kepada mahasiswa lainnya,” ujar Dinda.

1. Inisiatif Mahasiswa

Rektor MNC University Dendi Pratama, mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial dan menegaskan bahwa kampus selalu mendukung program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“MNC University selalu mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang lebih baik,” ujar Dendi, Rabu (19/3/2025).

 

