MNC University Perkuat Sinergi Akademik dan Industri Bersama MarkPlus Institute

JAKARTA - MNC University dengan antusias menyambut kunjungan tim MarkPlus Institute di kampus MNC University dalam rangka memperkuat kerja sama strategis di bidang akademik dan industri.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperluas kolaborasi dalam berbagai aspek, termasuk pembelajaran digital, akses data dan informasi, pemanfaatan industri media serta MNC Academy, pemahaman konsumen dan riset pasar, hingga pengembangan case study serta keterlibatan narasumber ahli dalam perkuliahan.

Dalam pertemuan ini, Tim MarkPlus Institute disambut langsung oleh Dekan Fakultas Bisnis dan Keuangan MNC University Rudy Tobing beserta jajaran akademik lainnya, termasuk Ketua Program Studi, Direktorat Kerja Sama, dan Direktorat Pengembangan Bisnis.

Rudy Tobing menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini serta menekankan pentingnya sinergi antara institusi akademik dan industri untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam menjembatani dunia akademik dengan industri. Dengan adanya kerja sama ini, mahasiswa dan dosen MNC University dapat memperoleh wawasan serta akses langsung terhadap perkembangan industri yang dinamis, khususnya dalam bidang bisnis, media, dan riset pasar,” ujar Rudy Tobing.