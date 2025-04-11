MNC University Jajaki Peluang Kerja Sama dengan LP3I

JAKARTA - MNC University menjajaki peluang kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) & LP3I College. Hal itu disampaikan Rektor MNC University Dendi Pratama saat menerima kunjungan Direktur Utama LP31 Jaenudin Akhmat dan Ketua Umum Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia, Akhwanul Akmal di MNC University, pada Kamis 10 April 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Dendi Pratama mengajak Jaenudin Akhmat dan Akhwanul Akmal mengunjungi dan mencoba beberapa fasilitas baru yang ada di MNC University seperti arena billiard, mini gym dan beberapa fasilitas lainnya.

Dendi menjelaskan bahwa rencana kerjasama ini sebagai upaya nyata untuk membangun ekosistem pendidikan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan pendidikan yang relevan dan berdampak. Kami ingin memastikan bahwa lulusan D3 memiliki jalur yang jelas dan berkualitas untuk melanjutkan pendidikan,” jelas Dendi.

Dendi menambahkan kerjasama ini nantinya akan memberikan peluang bagi lulusan D3 LP31 untuk melanjutkan studinya di MNC University.

Kemudian, baik MNC University maupun LP31 juga akan menjalin kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepad masyarakat (Tri Dharma) sehinga bisa bersinergi dalam pengembangan kurikulum, program magang, kegiatan riset terapan, serta proyek-proyek pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen.