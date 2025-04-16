Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Makin Adaptif dengan Logo Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |22:13 WIB
MNC University Makin Adaptif dengan Logo Baru
MNC University Makin Adaptif dengan Logo Baru. (Foto: Okezone.com/Aziz Indra)
JAKARTA - MNC University meluncurkan logo baru. Pengubahan logo MNC University menjadi simbol dari pengubahan transformasi MNC University yang cukup besar. 

Menurut Rektor MNC University Dendi Pratama, pengubahan ini sekaligus menjadi batu lompatan moderinasi dari logo lama yang masih sangat tradisional.

"Kita akan lebih adaptif, lebih siap menghadapi perkembangan ke depan. Jadi kita juga menyesuaikan dengan logo yang lebih modern," katanya, Rabu (16/4/2025). 

Selain melindungi nilai budaya luhur dan modern, MNC University terus berinovasi menulis masa depan bangsa.

"Kami dari MNC University hari ini meluncurkan logo baru, logo yang lebih fresh dan mensimbolisasikan MNC University adalah institusi pendidikan yang bukan hanya melindungi nilai-nilai budaya luhur, tapi juga modern, memikirkan inovasi, dan akan terus menulis masa depan bangsa," ujar Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo. 

Menurutnya dengan logo baru, MNC University bakal terus menulis masa depan bangsa dengan pendidikan yang berfokus pada hal-hal praktek, tapi juga hal-hal yang menjunjung nilai-nilai moral. 

Logo baru ini menjadi simbol yang dipakai setiap mahasiswa dan semua civitas akademika di MNC University.

"Harapannya semua bisa bangga dengan logo baru ini dan ketika semua mahasiswa lulus dari MNC University, mereka bisa terus representasikan MNC University sebagai almamater mereka yang mereka banggakan dan terus mereka menjadi saluran berkat di mana pun mereka berada," tuturnya.

 

