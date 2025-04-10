Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mahasiswa RI Cepat Bisa Bahasa Mandarin Lewat AI

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |01:35 WIB
Cara Mahasiswa RI Cepat Bisa Bahasa Mandarin Lewat AI
Belajar Bahasa Mandarin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara mahasiswa bisa cepat belajar bahasa Mandarin lewat teknologi kecerdasan buatan AI. Sebanyak lebih dari 1.800 pejalar dari seluruh Indonesia mengikuti lomba membaca puisi berbahasa mandarin tingkat nasional.

Event yang bertajuk Mandarin Champion 2025 ini diselenggarakan sejak 15 Februari 2025. Untuk babak penyisihan sampai semifinal diselenggarakan secara daring, dan untuk babak final akan diselenggarakan secara luring pada 26 April 2025 di Universitas Bunda Mulia Jakarta.

1. Kesempatan bagi Pelajar

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Hubungan Eksternal, Universitas Bunda Mulia Yenli Megawati mengatakan Kegiatan lomba membaca puisi berbahasa mandarin ini tentunya menjadi satu kesempatan baik bagi para pejalar serta mahasiswa di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mandarin.

"Peserta dapat memanfaatkan lomba ini untuk lebih mengenal Bahasa mandarin yang tidak hanya dalam menulis, membaca dan berbicara, tapi lebih dari itu bisa mendalami secara sastra,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

 

