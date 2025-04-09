Ini Riwayat Pendidikan Evandra Florasta, Predator Timnas Indonesia dan Top Skor Piala Asia U-17 2025

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Evandra Florasta, Predator Timnas Indonesia dan Top Skor Piala Asia U-17 2025. Sorotan di Piala Asia U-17 2025 tertuju pada Evandra Florasta.

1. Predator Timnas Indonesia U-17

Predator Timnas Indonesia U-17 ini tanpa ampun menjebol gawang lawan, sebuah keganasan yang kini menempatkannya sebagai penguasa daftar top skorer turnamen.

Evandra Florasta mendapatkan pujian dan penghargaan dari banyak penggemar setelah penampilannya yang luar biasa dalam dua laga.

Evandra menunjukkan ketajamannya dengan mencetak tiga gol untuk Timnas Indonesia U-17 setelah dua pertandingan. Penampilannya yang luar biasa mencapai puncak pada laga pembuka, di mana ia menentukan kemenangan besar atas Korea Selatan.