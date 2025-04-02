Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Riwayat Pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, Pasangan Terpaut 10 Tahun yang Ternyata Satu Sekolah

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |17:40 WIB
Adu Riwayat Pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, Pasangan Terpaut 10 Tahun yang Ternyata Satu Sekolah
Adu Riwayat Pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, Pasangan Terpaut 10 Tahun yang Ternyata Satu Sekolah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA  - Adu riwayat pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya menarik diulas. Beberapa waktu yang lalu, pasangan romantis ini membagikan sejumlah foto yang menampilkan momen mereka lamaran di Tokyo, Jepang pada suatu taman yang dipenuhi pohon Sakura.

Luna Maya dan Maxime yang sama-sama berprofesi jadi artis segera muncul dalam satu proyek berjudul Gundik. Luna menjadi salah satu selebriti dengan endorsement terbanyak di Indonesia. Sementara, Maxime sempat bekerja paruh waktu di kafe sebelum terkenal seperti sekarang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (2/4/2025), Okezone telah merangkum adu riwayat pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, sebagai berikut.

1. Riwayat Pendidikan Luna Maya

Luna Maya Sugeng adalah seorang selebriti kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 26 Agustus 1983. Wanita berdarah Austria ini sempat mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Cemagi, Bali dan melanjutkan di salah satu SMP Katolik Denpasar. Barulah saat SMA, ia pindah ke Jakarta. 

Luna juga dikabarkan pernah mengambil S1 jurusan hukum di Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikannya. Sejak saat itu, Luna mengawali kariernya sebagai model majalah Aneka Yess! pada 1999.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement