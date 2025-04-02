Adu Riwayat Pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, Pasangan Terpaut 10 Tahun yang Ternyata Satu Sekolah

Adu Riwayat Pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, Pasangan Terpaut 10 Tahun yang Ternyata Satu Sekolah (Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya menarik diulas. Beberapa waktu yang lalu, pasangan romantis ini membagikan sejumlah foto yang menampilkan momen mereka lamaran di Tokyo, Jepang pada suatu taman yang dipenuhi pohon Sakura.

Luna Maya dan Maxime yang sama-sama berprofesi jadi artis segera muncul dalam satu proyek berjudul Gundik. Luna menjadi salah satu selebriti dengan endorsement terbanyak di Indonesia. Sementara, Maxime sempat bekerja paruh waktu di kafe sebelum terkenal seperti sekarang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (2/4/2025), Okezone telah merangkum adu riwayat pendidikan Maxime Bouttier dengan Luna Maya, sebagai berikut.

1. Riwayat Pendidikan Luna Maya

Luna Maya Sugeng adalah seorang selebriti kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 26 Agustus 1983. Wanita berdarah Austria ini sempat mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Cemagi, Bali dan melanjutkan di salah satu SMP Katolik Denpasar. Barulah saat SMA, ia pindah ke Jakarta.

Luna juga dikabarkan pernah mengambil S1 jurusan hukum di Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikannya. Sejak saat itu, Luna mengawali kariernya sebagai model majalah Aneka Yess! pada 1999.