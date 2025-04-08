Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KIP Kuliah Kapan Cair Lagi Usai Lebaran? Ini Jadwal Lengkapnya

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |21:48 WIB
KIP Kuliah Kapan Cair Lagi Usai Lebaran? Ini Jadwal Lengkapnya
Dana KIP Kapan Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kapan cair lagi usai lebaran? Ini jadwal lengkapnya.

Kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), mengatakan melalui akun Instagram resminya bahwa saat ini Pencairan dana KIP Kuliah semester genap ini telah disalurkan pada 83,5 persen penerima dengan nominal 6,36 triliun. Sementara untuk penerima yang belum menerima KIP Kuliah akan dicairkan setelah liburan lebaran 2025.

KIP sendiri merupakan bantuan pendidikan tinggi. Program ini ditujukan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Bantuan ini meliputi biaya kuliah dan biaya tunjangan hidup. Nantinya, dana ini akan disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima KIP Kuliah.

1. Jadwal Pencairan KIP Kuliah

Belum ada tanggal resmi pencairan ini akan dilakukan, akan tetapi mengacu pada jadwal tahun sebelumnya, jadawal pencairan dana KIP Kuliah ini terbagi menjadi dua gelombang, yaitu.

 

Halaman:
1 2
