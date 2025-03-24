Apakah Jalur Mandiri Bisa Daftar Pakai KIP Kuliah?

JAKARTA - Apakah jalur mandiri bisa daftar pakai KIP Kuliah? Jawaban dari pertanyaannya perlu disimak bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun ini terutama bagi mereka tidak lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan ingin mencoba jalur mandiri yang dibuka oleh masing-masing perguruan tinggi negeri (PTN).

Sebagai informasi, KIP Kuliah 2025 merupakan program bantuan dari pemerintah yang memberikan pembiayaan penuh bagi mahasiswa hingga lulus, termasuk bantuan biaya hidup. Dengan adanya program ini, mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat kuliah gratis tanpa terbebani biaya pendidikan.

KIP Kuliah 2025 Bisa Digunakan di Semua Jalur

Dikutip dari beberapa sumber pada Senin (24/3/2025) dikatakan bahwa KIP Kuliah 2025 dapat digunakan untuk seluruh jalur penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya, calon mahasiswa yang mendaftar melalui SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri tetap berhak mengajukan KIP Kuliah.

Namun, perlu diingat bahwa penerimaan bantuan ini tidak otomatis diberikan kepada semua pendaftar. Pemerintah akan melakukan seleksi ketat untuk memastikan bahwa penerima KIP Kuliah benar-benar memenuhi kriteria yang diterapkan.

Apabila seorang calon mahasiswa dinyatakan layak menerima KIP Kuliah, meskipun dia masuk melalui jalur mandiri, maka dia tetap akan mendapatkan pembiayaan dari program ini. Oleh karena itu, bagi yang ingin mendaftar di jalur mandiri, tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan KIP Kuliah selama memenuhi persyaratan.

(Feby Novalius)