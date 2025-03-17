Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KIP Kuliah Semester Genap 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:07 WIB
KIP Kuliah Semester Genap 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
KIP Kuliah Kapan Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KIP Kuliah Semester Genap 2025 kapan cair? Tahapan pencairan dimulai dari pengajuan pencairan dana oleh perguruan tinggi melalui SIM KIP Kuliah. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa dan nomor rekening mahasiswa yang kemudian ditetapkan SK KPA Puslapdik.

Bagi penerima KIP Kuliah yang sah ditetapkan oleh KPA Puslapdik dilanjut proses pencairan dengan dibuatkan beberapa kelengkapan berkas. Besaran bantuan biaya hidup KIP Kuliah berkisar Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan. Sementara itu, untuk bantuan biaya pendidikan per semester berada di kisaran Rp2.400.000 hingga Rp12.000.000.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (17/3/2025), Okezone telah merangkum jadwal KIP kuliah semester genap 2025, sebagai berikut.

1. Jadwal KIP Kuliah Semester Genap 2025

Bantuan KIP Kuliah akan diterima mahasiswa di semester genap 2025 selama periode bulan Maret-April 2025. Sedangkan pencairan KIP Kuliah semester ganjil 2025/2026 diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus-September 2025.

 

1 2
